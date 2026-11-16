CoreWeave Aktie News: Investoren fliehen am Montagnachmittag aus CoreWeave

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 6,2 Prozent auf 49,81 USD. Die Abwärtsbewegung der CoreWeave-Aktie ging bis auf 48,60 USD. Bei 49,16 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 4'313'003 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.05.2026 bei 138,24 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 177,53 Prozent könnte die CoreWeave-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.11.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,59 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,51 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CoreWeave-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CoreWeave am 10.11.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,27 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CoreWeave ein EPS von -0,22 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 168,27 Prozent auf 3.66 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2027 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CoreWeave 2026 einen Verlust in Höhe von -3,768 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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