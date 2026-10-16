CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Freitagabend im Bärenmodus

Die CoreWeave-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 12,7 Prozent auf 60,82 USD abwärts. Die CoreWeave-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 60,75 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,08 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14'189'983 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

Bei 150,39 USD markierte der Titel am 17.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 147,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 59,51 USD ab. Derzeit notiert die CoreWeave-Aktie damit 2,19 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 11.08.2026 legte CoreWeave die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,14 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 551,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.58 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 395.37 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.11.2026 erfolgen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CoreWeave 2026 einen Verlust in Höhe von -4,063 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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