CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087
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16.10.2026 16:29:00
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag im Keller
Die Aktie von CoreWeave gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 7,6 Prozent im Minus bei 64,37 USD.
Um 16:28 Uhr fiel die CoreWeave-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 7,6 Prozent auf 64,37 USD ab. Die CoreWeave-Aktie gab in der Spitze bis auf 63,64 USD nach. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 65,08 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'226'674 CoreWeave-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 150,39 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.10.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 133,63 Prozent über dem aktuellen Kurs der CoreWeave-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 15.10.2026 Kursverluste bis auf 59,51 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,55 Prozent würde die CoreWeave-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte CoreWeave 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. CoreWeave liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,14 USD gegenüber -0,73 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz wurde auf 2.58 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 395.37 Mio. USD umgesetzt worden waren.
CoreWeave wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 16.11.2026 vorlegen.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -4,063 USD je CoreWeave-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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