CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087
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16.09.2026 20:27:13
CoreWeave Aktie News: CoreWeave legt am Mittwochabend zu
Die Aktie von CoreWeave zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von CoreWeave legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,3 Prozent auf 84,43 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von CoreWeave nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 4,3 Prozent auf 84,43 USD. In der Spitze gewann die CoreWeave-Aktie bis auf 85,25 USD. Bei 83,56 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der CoreWeave-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'433'357 Stück gehandelt.
Am 11.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,17 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CoreWeave-Aktie 81,42 Prozent zulegen. Am 30.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,56 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die CoreWeave-Aktie mit einem Verlust von 28,27 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte CoreWeave 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. CoreWeave liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CoreWeave -0,73 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 2.58 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 395.37 Mio. USD umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte CoreWeave am 16.11.2026 vorlegen.
Experten taxieren den CoreWeave-Gewinn für das Jahr 2029 auf 4,47 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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