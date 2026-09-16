Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’869 0.4%  SPI 19’557 0.5%  Dow 51’462 -1.2%  DAX 25’538 0.5%  Euro 0.9470 0.3%  EStoxx50 6’267 0.5%  Gold 4’264 -0.7%  Bitcoin 62’668 1.2%  Dollar 0.8257 0.9%  Öl 105.6 -2.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Novartis1200526Partners Group2460882Luzerner Kantonalbank125293061
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Europa-Aktien zwischen Zinssorgen und Ölpreis-Schock: Barclays bleibt dennoch gelassen
Nach US-Zinsentscheid: Dollar zu Franken und Euro auf neuem Jahreshoch
KI-Aktien wie NVIDIA & Co. vor dem Kollaps? Darum warnt Ray Dalio vor einem Crash wie in den 1920ern
Schutz vor Geldentwertung: Wann sich Inflation-Linked Bond ETFs für das Portfolio lohnen
Künstliche Intelligenz: Zwischen Hardware und Substanz
Suche...

CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.09.2026 16:29:00

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Mittwochnachmittag mit Kursplus

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Die Aktie von CoreWeave zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von CoreWeave legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,4 Prozent auf 83,70 USD.

CoreWeave
69.11 CHF 1.10%
Kaufen Verkaufen

Die CoreWeave-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 3,4 Prozent auf 83,70 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die CoreWeave-Aktie bei 85,25 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 83,56 USD. Bisher wurden heute 1'134'894 CoreWeave-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 153,17 USD. Mit einem Zuwachs von 83,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 60,56 USD am 30.07.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CoreWeave-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CoreWeave am 11.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CoreWeave ein Ergebnis je Aktie von -0,73 USD vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 551,29 Prozent auf 2.58 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 395.37 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 16.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2029 auf 4,47 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

Billionenschwere KI-Investitionen: JPMorgan sieht solides Fundament

NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant

Cathie Wood baut Aktien von AMD und Palantir ab: Broadcom, Cloudflare und Cerebras im Fokus


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu CoreWeave

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten