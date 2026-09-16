CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Mittwochnachmittag mit Kursplus

Die CoreWeave-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 3,4 Prozent auf 83,70 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die CoreWeave-Aktie bei 85,25 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 83,56 USD. Bisher wurden heute 1'134'894 CoreWeave-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 153,17 USD. Mit einem Zuwachs von 83,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 60,56 USD am 30.07.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 27,65 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CoreWeave-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CoreWeave am 11.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CoreWeave ein Ergebnis je Aktie von -0,73 USD vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 551,29 Prozent auf 2.58 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 395.37 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 16.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2029 auf 4,47 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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