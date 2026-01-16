CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.01.2026 20:27:13
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Freitagabend stark gefragt
Die Aktie von CoreWeave zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 5,8 Prozent auf 100,55 USD zu.
Die CoreWeave-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 5,8 Prozent auf 100,55 USD. Die CoreWeave-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 102,96 USD. Bei 97,21 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 5'285'479 CoreWeave-Aktien gehandelt.
Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CoreWeave am 10.11.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.36 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1.076,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 116.00 Mio. USD in den Büchern standen.
Die CoreWeave-Bilanz für Q4 2025 wird am 18.02.2026 erwartet.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem CoreWeave-Verlust in Höhe von -1,339 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie
CoreWeave, Circle, Figma & Co. nach Börsengang: Der Top-Performer unter den neuen Tech-Aktien 2025
Jim Chanos warnt: Bilanzierungsrisiken könnten Tech-Aktien und NVIDIA-Partner treffen
Marktturbulenzen: Warum die Oracle-Zahlen auch Aktien von SAP, Softbank und NVIDIA treffen unter Druck setzen
Nachrichten zu CoreWeave
|
20:27
|CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Freitagabend stark gefragt (finanzen.ch)
|
16:29
|CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag stärker (finanzen.ch)
|
10.01.26
|CoreWeave, Circle, Figma & Co. nach Börsengang: Der Top-Performer unter den neuen Tech-Aktien 2025 (finanzen.ch)
|
11.11.25