CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Freitagabend stark gefragt

Die CoreWeave-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 5,8 Prozent auf 100,55 USD. Die CoreWeave-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 102,96 USD. Bei 97,21 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 5'285'479 CoreWeave-Aktien gehandelt.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CoreWeave am 10.11.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.36 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1.076,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 116.00 Mio. USD in den Büchern standen.

Die CoreWeave-Bilanz für Q4 2025 wird am 18.02.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem CoreWeave-Verlust in Höhe von -1,339 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

