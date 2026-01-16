Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’414 -0.5%  SPI 18’528 -0.4%  Dow 49’416 -0.1%  DAX 25’297 -0.2%  Euro 0.9315 -0.1%  EStoxx50 6’029 -0.2%  Gold 4’593 -0.5%  Bitcoin 76’044 -1.0%  Dollar 0.8031 0.0%  Öl 64.1 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche1203204Rheinmetall345850Sika41879292NVIDIA994529Swiss Re12688156Novartis1200526Partners Group2460882
Top News
AMD-Aktie 2026 im Check: Experte warnt vor turbulenten Zeiten für NVIDIA-Rivalen
Bayer-Aktie profitiert: Supreme Court befasst sich mit Glyphosat-Fall
Strategiewechsel bei Hybriden: Ford verhandelt wohl mit BYD - Anleger reagieren vorsichtig
UBS-Aktie: Fusion von drei Immobilienfonds überwindet eine Hürde
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend
Suche...
Plus500 Depot

CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.01.2026 20:27:13

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Freitagabend stark gefragt

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Freitagabend stark gefragt

Die Aktie von CoreWeave zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 5,8 Prozent auf 100,55 USD zu.

CoreWeave
77.62 CHF 2.76%
Kaufen Verkaufen

Die CoreWeave-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 5,8 Prozent auf 100,55 USD. Die CoreWeave-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 102,96 USD. Bei 97,21 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 5'285'479 CoreWeave-Aktien gehandelt.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CoreWeave am 10.11.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,22 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.36 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1.076,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 116.00 Mio. USD in den Büchern standen.

Die CoreWeave-Bilanz für Q4 2025 wird am 18.02.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem CoreWeave-Verlust in Höhe von -1,339 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

CoreWeave, Circle, Figma & Co. nach Börsengang: Der Top-Performer unter den neuen Tech-Aktien 2025

Jim Chanos warnt: Bilanzierungsrisiken könnten Tech-Aktien und NVIDIA-Partner treffen

Marktturbulenzen: Warum die Oracle-Zahlen auch Aktien von SAP, Softbank und NVIDIA treffen unter Druck setzen


Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com