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15.09.2026 20:27:13

CoreWeave Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von CoreWeave

CoreWeave Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von CoreWeave

Die Aktie von CoreWeave gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die CoreWeave-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 81,52 USD abwärts.

CoreWeave
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Um 20:26 Uhr ging es für die CoreWeave-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 81,52 USD. Bei 81,24 USD markierte die CoreWeave-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 82,39 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'995'599 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 153,17 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 87,89 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CoreWeave-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 60,56 USD am 30.07.2026. Mit einem Kursverlust von 25,71 Prozent würde die CoreWeave-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass CoreWeave-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CoreWeave 0,000 USD aus. CoreWeave gewährte am 11.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 551,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.58 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 395.37 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die CoreWeave-Bilanz für Q3 2026 wird am 16.11.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2029 liegen bei durchschnittlich 4,47 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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