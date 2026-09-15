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15.09.2026 16:29:00

CoreWeave Aktie News: CoreWeave tendiert am Dienstagnachmittag seitwärts

CoreWeave Aktie News: CoreWeave tendiert am Dienstagnachmittag seitwärts

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Anleger zeigten sich zuletzt bei der CoreWeave-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 82,99 USD.

CoreWeave
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Die CoreWeave-Aktie zeigte sich um 16:28 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 82,99 USD. Die CoreWeave-Aktie legte bis auf 83,86 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CoreWeave-Aktie bisher bei 82,39 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,39 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 728'139 CoreWeave-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,17 USD erreichte der Titel am 11.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 84,56 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 60,56 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die CoreWeave-Aktie mit einem Verlust von 27,03 Prozent wieder erreichen.

CoreWeave-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 11.08.2026 äusserte sich CoreWeave zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. CoreWeave vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,14 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,73 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 2.58 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 395.37 Mio. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte CoreWeave am 16.11.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2029 auf 4,47 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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