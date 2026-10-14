CoreWeave Aktie News: Anleger schicken CoreWeave am Abend tief südwärts

Das Papier von CoreWeave gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 16,7 Prozent auf 64,79 USD abwärts. Die CoreWeave-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 64,41 USD ab. Bei 72,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 17'603'097 CoreWeave-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 150,39 USD. Dieser Kurs wurde am 17.10.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 132,12 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 60,56 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,53 Prozent.

Für CoreWeave-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CoreWeave am 11.08.2026 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,14 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 551,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.58 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 395.37 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.11.2026 veröffentlicht.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem CoreWeave-Verlust in Höhe von -4,052 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

Neocloud-Duell: CoreWeave gegen Nebius im Check

ARK-Fonds im Umbau: Was hinter Cathie Woods Verkauf der Robinhood-Aktie steckt

Doppelter Dämpfer für KI-Aktien: Meta, AMD und Intel ziehen den Markt nach unten