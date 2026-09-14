CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend auf rotem Terrain

Die CoreWeave-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 4,9 Prozent auf 84,65 USD abwärts. In der Spitze büsste die CoreWeave-Aktie bis auf 82,13 USD ein. Bei 82,76 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 4'358'155 CoreWeave-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,17 USD. Dieser Kurs wurde am 11.10.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 80,95 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CoreWeave-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 60,56 USD. Dieser Wert wurde am 30.07.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten CoreWeave-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 11.08.2026 hat CoreWeave die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. CoreWeave hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,73 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 551,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 395.37 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.58 Mrd. USD ausgewiesen.

Die CoreWeave-Bilanz für Q3 2026 wird am 16.11.2026 erwartet.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,006 USD je CoreWeave-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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