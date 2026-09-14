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CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087

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14.09.2026 16:29:00

CoreWeave Aktie News: CoreWeave knickt am Montagnachmittag ein

CoreWeave Aktie News: CoreWeave knickt am Montagnachmittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Der CoreWeave-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 5,2 Prozent auf 84,34 USD.

CoreWeave
68.00 CHF -8.03%
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Das Papier von CoreWeave gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 5,2 Prozent auf 84,34 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die CoreWeave-Aktie bis auf 82,13 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 82,76 USD. Bisher wurden heute 2'453'576 CoreWeave-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,17 USD erreichte der Titel am 11.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 81,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CoreWeave-Aktie. Am 30.07.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 60,56 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CoreWeave-Aktie 28,20 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten CoreWeave-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. CoreWeave liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CoreWeave ein EPS von -0,73 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CoreWeave im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 551,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.58 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 395.37 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von CoreWeave wird am 16.11.2026 gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -4,006 USD je CoreWeave-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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