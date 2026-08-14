CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087
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14.08.2026 20:27:13
CoreWeave Aktie News: CoreWeave fällt am Freitagabend
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 105,39 USD ab.
Um 20:26 Uhr fiel die CoreWeave-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 105,39 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte CoreWeave-Aktie bei 103,55 USD. Bei 106,66 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 6'241'206 CoreWeave-Aktien.
Am 11.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 153,17 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CoreWeave-Aktie mit einem Kursplus von 45,34 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 60,56 USD am 30.07.2026. Derzeit notiert die CoreWeave-Aktie damit 74,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
CoreWeave-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. CoreWeave veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CoreWeave ein EPS von -0,73 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat CoreWeave im vergangenen Quartal 2.58 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 551,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CoreWeave 395.37 Mio. USD umsetzen können.
CoreWeave dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 16.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2027-Kennzahlen am 17.08.2027.
Laut Analysten dürfte CoreWeave im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -4,011 USD einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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