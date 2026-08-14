Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’354 -0.8%  SPI 20’262 -0.7%  Dow 53’733 -0.2%  DAX 26’426 0.5%  Euro 0.9397 0.2%  EStoxx50 6’544 0.0%  Gold 4’383 0.7%  Bitcoin 50’777 -1.6%  Dollar 0.8116 -0.3%  Öl 87.8 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882On113454047Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rheinmetall-Aktie zieht deutlich an: Millionen-Auftrag aus Dänemark
CXMT wird zu Chinas wertvollstem börsennotierten Unternehmen
Stadler Rail investiert Millionen in Stahlgiesserei Biel - Aktie gewinnt
VZ-Aktie springt an: VZ Gruppe steigert Gewinn im ersten Halbjahr erneut deutlich
Siemens-Aktie leichter: Transformator für KI-Rechenzentren geplant
Suche...
Plus500 Depot

CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.08.2026 16:29:00

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag mit Kursverlusten

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag mit Kursverlusten

Die Aktie von CoreWeave gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die CoreWeave-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 106,12 USD ab.

CoreWeave
86.82 CHF -1.42%
Kaufen Verkaufen

Die CoreWeave-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 106,12 USD abwärts. Die grössten Abgaben verzeichnete die CoreWeave-Aktie bis auf 105,05 USD. Bei 106,66 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'510'797 CoreWeave-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 153,17 USD erreichte der Titel am 11.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 44,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 60,56 USD am 30.07.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CoreWeave-Aktie derzeit noch 42,93 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CoreWeave-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CoreWeave am 11.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CoreWeave -0,73 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 551,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.58 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 395.37 Mio. USD in den Büchern gestanden.

CoreWeave dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 16.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von CoreWeave.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CoreWeave 2026 einen Verlust in Höhe von -4,011 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

CoreWeave-Aktie springt hoch: Neue Milliarden-Aufträge und angehobene Prognose

Ausblick: CoreWeave verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Analyst: Darum könnte SpaceX bald zur Gefahr für CoreWeave und Nebius werden


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu CoreWeave

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu CoreWeave

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:19 Marktüberblick: RWE nach Zahlen gesucht
09:13 SMI stoppt Abwärtsbewegung
06:26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – 100-Tage-Linie als Widerstand
13.08.26 Logo WHS Palantir wächst um 93 % – beginnt jetzt die nächste Rallye?
13.08.26 Julius Bär: 11.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Tecan Group AG
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
13.08.26 Der Kakaopreis ist nicht alles: süsses Geschäft, harte Realität
11.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Belimo, SGS
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’995.21 19.30 SD2BJU
Short 15’292.65 13.99 S4BTCU
Short 15’847.09 8.99 SEB6CU
SMI-Kurs: 14’354.43 14.08.2026 16:42:35
Long 13’801.77 19.43 SABE5U
Long 13’494.39 13.79 S1B6WU
Long 12’917.53 8.94 SA2BCU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

CoreWeave 86.82 -1.42% CoreWeave

Meistgelesene Nachrichten

Rheinmetall-Aktie zieht deutlich an: Millionen-Auftrag aus Dänemark
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Aktien New York Schluss: Unternehmensausblicke hieven Tech-Sektor höher
Aktie fällt zweistellig: Swissquote senkt Jahresziele wegen Krypto-Schwäche
SpaceX-Aktie am Scheideweg: Milliarden an Aktien drohen den Markt zu fluten
Kuros-Aktie im Plus: Erstmals schwarze Zahlen - Jahresziele bestätigt
Komax-Aktie mit Kurssprung: Weniger Umsatz und erneut Verlust - Ausblick stösst auf recht positives Echo
Goldpreis: Ist der stärkste Belastungsfaktor nach den Inflationsdaten überwunden?
NVIDIA-Aktie im Fokus: Jensen Huang warnt eindringlich im Ringen um KI-Souveränität
Adyen-Aktie im Höhenflug: Umsatzprognose leicht erhöht - Zukäufe drücken etwas auf Profitabilität

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/33: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/33. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: TunedIn by Westend61 / Shutterstock.com
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.