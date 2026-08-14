CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087
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14.08.2026 16:29:00
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von CoreWeave gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die CoreWeave-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 106,12 USD ab.
Die CoreWeave-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 106,12 USD abwärts. Die grössten Abgaben verzeichnete die CoreWeave-Aktie bis auf 105,05 USD. Bei 106,66 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'510'797 CoreWeave-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 153,17 USD erreichte der Titel am 11.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 44,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 60,56 USD am 30.07.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CoreWeave-Aktie derzeit noch 42,93 Prozent Luft nach unten.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CoreWeave-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CoreWeave am 11.08.2026. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CoreWeave -0,73 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 551,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.58 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 395.37 Mio. USD in den Büchern gestanden.
CoreWeave dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 16.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.08.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2027-Bilanz von CoreWeave.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CoreWeave 2026 einen Verlust in Höhe von -4,011 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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