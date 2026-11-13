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13.11.2026 20:27:13
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend im Ausverkauf
Die Aktie von CoreWeave gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 6,1 Prozent im Minus bei 53,17 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für die CoreWeave-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 6,1 Prozent auf 53,17 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die CoreWeave-Aktie bis auf 49,25 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 56,00 USD. Zuletzt wechselten 14'924'181 CoreWeave-Aktien den Besitzer.
Am 07.05.2026 markierte das Papier bei 138,24 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 160,00 Prozent könnte die CoreWeave-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.11.2026 gab der Anteilsschein bis auf 40,59 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,66 Prozent.
Zuletzt erhielten CoreWeave-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CoreWeave am 10.11.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,27 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,22 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 3.66 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 168,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.36 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
CoreWeave wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 04.03.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte CoreWeave die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CoreWeave 2026 einen Verlust in Höhe von -3,859 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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