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13.11.2026 16:29:00
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag im Sinkflug
Die Aktie von CoreWeave gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CoreWeave-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 10,3 Prozent auf 50,78 USD abwärts.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 10,3 Prozent auf 50,78 USD. Die CoreWeave-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 50,36 USD ab. Bei 56,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 6'931'937 CoreWeave-Aktien den Besitzer.
Am 07.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 138,24 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die CoreWeave-Aktie damit 63,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.11.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,59 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der CoreWeave-Aktie liegt somit 25,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 10.11.2026 hat CoreWeave in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei -1,27 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,22 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CoreWeave in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 168,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.66 Mrd. USD im Vergleich zu 1.36 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die CoreWeave-Bilanz für Q4 2026 wird am 04.03.2027 erwartet. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können CoreWeave-Anleger Experten zufolge am 16.11.2027 werfen.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --3,859 USD je CoreWeave-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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