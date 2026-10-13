CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend tiefer

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 3,8 Prozent auf 77,24 USD. Die CoreWeave-Aktie gab in der Spitze bis auf 76,12 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 76,49 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 3'856'818 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

Bei 150,39 USD erreichte der Titel am 17.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 94,70 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CoreWeave-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 30.07.2026 auf bis zu 60,56 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 21,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CoreWeave-Aktie. CoreWeave veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,14 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 2.58 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CoreWeave 395.37 Mio. USD umgesetzt.

Am 16.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem CoreWeave-Verlust in Höhe von -4,052 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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