CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Dienstagnachmittag Verlust reich

Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 78,12 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die CoreWeave-Aktie bis auf 76,12 USD. Bei 76,49 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'833'621 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 17.10.2025 auf bis zu 150,39 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 92,51 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 60,56 USD am 30.07.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,48 Prozent.

CoreWeave-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. CoreWeave liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. CoreWeave vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,14 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,73 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CoreWeave in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 551,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.58 Mrd. USD im Vergleich zu 395.37 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die CoreWeave-Bilanz für Q3 2026 wird am 16.11.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -4,052 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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