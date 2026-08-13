CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087
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13.08.2026 16:29:00
CoreWeave Aktie News: CoreWeave gewinnt am Nachmittag
Die Aktie von CoreWeave gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die CoreWeave-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 111,20 USD zu.
Die CoreWeave-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 111,20 USD. Den Tageshöchststand markierte die CoreWeave-Aktie bei 117,49 USD. Bei 107,73 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via NASDAQ 4'536'819 CoreWeave-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,17 USD) erklomm das Papier am 11.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,74 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 60,56 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 45,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten CoreWeave-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 11.08.2026 hat CoreWeave die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 551,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 395.37 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.58 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte CoreWeave am 16.11.2026 vorlegen. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte CoreWeave möglicherweise am 17.08.2027 präsentieren.
2026 dürfte CoreWeave einen Verlust von -4,020 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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