CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Donnerstagabend im Sinkflug

Das Papier von CoreWeave gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 7,6 Prozent auf 56,15 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der CoreWeave-Aktie ging bis auf 50,17 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,76 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten CoreWeave-Aktien beläuft sich auf 24'624'534 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 07.05.2026 auf bis zu 138,24 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CoreWeave-Aktie somit 59,38 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,59 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

CoreWeave-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 10.11.2026 hat CoreWeave in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,27 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das CoreWeave ein Ergebnis je Aktie von -0,22 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 168,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3.66 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von CoreWeave wird am 04.03.2027 gerechnet. Schätzungsweise am 16.11.2027 dürfte CoreWeave die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CoreWeave 2026 einen Verlust in Höhe von -3,855 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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