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12.11.2026 16:29:00
CoreWeave Aktie News: Bären lasten am Nachmittag auf CoreWeave
Die Aktie von CoreWeave gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CoreWeave-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 9,9 Prozent auf 54,75 USD abwärts.
Der CoreWeave-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 9,9 Prozent auf 54,75 USD. Der Kurs der CoreWeave-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 50,17 USD nach. Bei 50,76 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14'748'109 CoreWeave-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 138,24 USD erreichte der Titel am 07.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die CoreWeave-Aktie damit 60,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 40,59 USD fiel das Papier am 06.11.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 25,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für CoreWeave-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 10.11.2026 hat CoreWeave in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,27 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,22 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CoreWeave im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 168,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3.66 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1.36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 04.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte CoreWeave möglicherweise am 16.11.2027 präsentieren.
Analysten gehen davon aus, dass CoreWeave 2026 einen Verlust in Höhe von -3,855 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
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