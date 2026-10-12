CoreWeave Aktie News: Anleger schicken CoreWeave am Abend auf rotes Terrain

Um 20:26 Uhr ging es für die CoreWeave-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 79,85 USD. Die CoreWeave-Aktie sank bis auf 79,04 USD. Bei 80,37 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2'647'116 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 153,17 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CoreWeave-Aktie 91,82 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 30.07.2026 auf bis zu 60,56 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 24,16 Prozent könnte die CoreWeave-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an CoreWeave-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CoreWeave am 11.08.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,14 USD gegenüber -0,73 USD im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CoreWeave im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 551,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.58 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 395.37 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von CoreWeave wird am 16.11.2026 gerechnet.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,047 USD je CoreWeave-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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