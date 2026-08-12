CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Mittwochabend auf Höhenflug

Die CoreWeave-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 19,5 Prozent auf 107,95 USD. Bei 111,82 USD markierte die CoreWeave-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 108,80 USD. Von der CoreWeave-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16'148'041 Stück gehandelt.

Am 11.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,17 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CoreWeave-Aktie derzeit noch 41,89 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.07.2026 bei 60,56 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 43,90 Prozent könnte die CoreWeave-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten CoreWeave-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 07.05.2026 hat CoreWeave die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,39 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1.001,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.08 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 188.68 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 16.11.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von CoreWeave rechnen Experten am 17.08.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CoreWeave einen Verlust von -3,996 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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