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CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087

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12.08.2026 16:29:00

CoreWeave Aktie News: CoreWeave schiesst am Mittwochnachmittag hoch

CoreWeave Aktie News: CoreWeave schiesst am Mittwochnachmittag hoch

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CoreWeave. Zuletzt wies die CoreWeave-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 20,2 Prozent auf 108,59 USD nach oben.

CoreWeave
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Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 20,2 Prozent im Plus bei 108,59 USD. Die CoreWeave-Aktie legte bis auf 111,82 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 108,80 USD. Zuletzt wechselten 10'011'769 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,17 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die CoreWeave-Aktie damit 29,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 30.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 60,56 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die CoreWeave-Aktie damit 79,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für CoreWeave-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal legte CoreWeave am 07.05.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,39 USD gegenüber -0,28 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CoreWeave in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.001,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.08 Mrd. USD im Vergleich zu 188.68 Mio. USD im Vorjahresquartal.

CoreWeave wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 16.11.2026 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von CoreWeave rechnen Experten am 17.08.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -3,996 USD je Aktie in den CoreWeave-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jirsak / Shutterstock
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