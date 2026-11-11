CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend stark gefragt

Die CoreWeave-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr in Grün und gewann 24,0 Prozent auf 60,43 USD. Bei 62,03 USD erreichte die CoreWeave-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 55,96 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 26'261'295 CoreWeave-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 138,24 USD markierte der Titel am 07.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 128,76 Prozent Plus fehlen der CoreWeave-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 40,59 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.11.2026). Abschläge von 32,83 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass CoreWeave-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CoreWeave 0,000 USD aus. Am 11.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,14 USD gegenüber -0,22 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 88,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.36 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.58 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte CoreWeave am 04.03.2027 vorlegen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte CoreWeave möglicherweise am 16.11.2027 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -4,030 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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