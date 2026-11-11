CoreWeave Aktie News: CoreWeave springt am Nachmittag hoch

Um 16:28 Uhr ging es für das CoreWeave-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 19,0 Prozent auf 57,97 USD. Die CoreWeave-Aktie legte bis auf 59,07 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 55,96 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14'570'136 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

Am 07.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 138,24 USD an. Der aktuelle Kurs der CoreWeave-Aktie ist somit 138,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,59 USD am 06.11.2026. Mit einem Kursverlust von 29,98 Prozent würde die CoreWeave-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten CoreWeave-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 11.08.2026 legte CoreWeave die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. CoreWeave vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,14 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,22 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 88,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.58 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.36 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.03.2027 erfolgen. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte CoreWeave möglicherweise am 16.11.2027 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CoreWeave 2026 einen Verlust in Höhe von -4,030 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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