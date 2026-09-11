CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag stärker

Die CoreWeave-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 90,20 USD. Der Kurs der CoreWeave-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 91,91 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 91,00 USD. Bisher wurden heute 1'358'737 CoreWeave-Aktien gehandelt.

Am 11.10.2025 markierte das Papier bei 153,17 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CoreWeave-Aktie mit einem Kursplus von 69,81 Prozent wieder erreichen. Bei 60,56 USD erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die CoreWeave-Aktie mit einem Verlust von 32,86 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte CoreWeave 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. CoreWeave liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CoreWeave -0,73 USD je Aktie generiert. Beim Umsatz wurden 2.58 Mrd. USD gegenüber 395.37 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 16.11.2026 erwartet.

Laut Analysten dürfte CoreWeave im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -4,006 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie

Billionenschwere KI-Investitionen: JPMorgan sieht solides Fundament

NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant

Cathie Wood baut Aktien von AMD und Palantir ab: Broadcom, Cloudflare und Cerebras im Fokus