CoreWeave Aktie News: CoreWeave gibt am Abend nach

Die CoreWeave-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 87,93 USD abwärts. Die grössten Abgaben verzeichnete die CoreWeave-Aktie bis auf 87,77 USD. Bei 91,01 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 3'861'861 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 153,17 USD. Gewinne von 74,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 60,56 USD erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CoreWeave-Aktie liegt somit 45,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CoreWeave-Aktie. CoreWeave gewährte am 07.05.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,39 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,28 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 2.08 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 188.68 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte CoreWeave am 16.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der CoreWeave-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 17.08.2027.

Analysten gehen davon aus, dass CoreWeave 2026 einen Verlust in Höhe von -3,955 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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