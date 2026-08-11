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11.08.2026 16:29:00

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag auf grünem Terrain

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag auf grünem Terrain

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 90,24 USD.

CoreWeave
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Um 16:28 Uhr stieg die CoreWeave-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 90,24 USD. Die CoreWeave-Aktie legte bis auf 93,54 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 91,01 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 1'705'113 CoreWeave-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 153,17 USD markierte der Titel am 11.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der CoreWeave-Aktie ist somit 69,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 60,56 USD erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CoreWeave-Aktie ist somit 32,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten CoreWeave-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 07.05.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,39 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,28 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 2.08 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 188.68 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 16.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 17.08.2027 dürfte CoreWeave die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass CoreWeave im Jahr 2026 -3,955 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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