CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend mit negativen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 48,11 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die CoreWeave-Aktie bis auf 47,06 USD. Bei 48,10 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7'541'633 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 138,24 USD. Dieser Kurs wurde am 07.05.2026 erreicht. Gewinne von 187,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,59 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CoreWeave-Aktie 18,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

CoreWeave-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 11.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,14 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,73 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 551,29 Prozent auf 2.58 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 395.37 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.03.2027 terminiert. Die Veröffentlichung der CoreWeave-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 16.11.2027.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -4,132 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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