|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.11.2026 16:29:00
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Dienstagnachmittag stärker
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Zuletzt sprang die CoreWeave-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 3,2 Prozent auf 50,57 USD zu.
Das Papier von CoreWeave konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,2 Prozent auf 50,57 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die CoreWeave-Aktie bei 51,02 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,10 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 3'358'014 CoreWeave-Aktien den Besitzer.
Am 07.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 138,24 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 173,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,59 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CoreWeave-Aktie.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte CoreWeave am 11.08.2026 vor. CoreWeave hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,73 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.58 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 551,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CoreWeave einen Umsatz von 395.37 Mio. USD eingefahren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte CoreWeave am 04.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von CoreWeave.
Analysten gehen davon aus, dass CoreWeave 2026 einen Verlust in Höhe von -4,132 USD je Aktie ausweisen dürften.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie
Zwischen Schuldenlast und Kaufempfehlung: Wie geht es bei den Aktien von CoreWeave und Nebius weiter?
CoreWeave und andere KI-Aktien: Warum Optionshändler mit steigender Volatilität rechnen
Goldman rät zum Kauf: Ist bei CoreWeave jetzt der optimale Zeitpunkt zum Einstieg?
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu CoreWeave
|
01:01
|CoreWeave plans multibillion-dollar chip-backed debt deal (Financial Times)
|
10.11.26
|CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
10.11.26
|CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Dienstagnachmittag stärker (finanzen.ch)
|
10.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsstart leichter (finanzen.ch)
|
09.11.26
|Ausblick: CoreWeave vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
07.11.26
|Zwischen Schuldenlast und Kaufempfehlung: Wie geht es bei den Aktien von CoreWeave und Nebius weiter? (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel: Schlussendlich Pluszeichen im NASDAQ 100 (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Börse New York: NASDAQ 100 notiert im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu CoreWeave
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
CoreWeave am 10.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vorbörslich fester -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt deuten sich für den Mittwoch Startgewinne an. Die Börsen in Asien zeigen sich uneinheitlich.