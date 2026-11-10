CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Dienstagnachmittag stärker

Das Papier von CoreWeave konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,2 Prozent auf 50,57 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die CoreWeave-Aktie bei 51,02 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,10 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 3'358'014 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

Am 07.05.2026 erreichte der Anteilsschein mit 138,24 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 173,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,59 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,73 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CoreWeave-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte CoreWeave am 11.08.2026 vor. CoreWeave hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,73 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.58 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 551,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CoreWeave einen Umsatz von 395.37 Mio. USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte CoreWeave am 04.03.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von CoreWeave.

Analysten gehen davon aus, dass CoreWeave 2026 einen Verlust in Höhe von -4,132 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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