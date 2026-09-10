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CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087

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10.09.2026 20:27:13

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Donnerstagabend im Minus

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Donnerstagabend im Minus

Die Aktie von CoreWeave gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,6 Prozent auf 91,56 USD.

CoreWeave
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Die Aktionäre schickten das Papier von CoreWeave nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 3,6 Prozent auf 91,56 USD. Im Tief verlor die CoreWeave-Aktie bis auf 88,74 USD. Mit einem Wert von 90,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'023'401 CoreWeave-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 153,17 USD. Der derzeitige Kurs der CoreWeave-Aktie liegt somit 40,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 60,56 USD erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CoreWeave-Aktie 33,86 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an CoreWeave-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 11.08.2026 lud CoreWeave zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CoreWeave ein EPS von -0,73 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 551,29 Prozent auf 2.58 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 395.37 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte CoreWeave am 16.11.2026 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --4,006 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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CoreWeave 73.43 -0.29% CoreWeave

CoreWeave am 10.09.2026

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