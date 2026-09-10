CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087
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10.09.2026 16:29:00
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Donnerstagnachmittag im Bärenmodus
Die Aktie von CoreWeave gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CoreWeave-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 5,2 Prozent auf 90,01 USD.
Die CoreWeave-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 5,2 Prozent auf 90,01 USD abwärts. Die CoreWeave-Aktie sank bis auf 88,74 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 90,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'168'534 CoreWeave-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 11.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 153,17 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 70,17 Prozent hinzugewinnen. Am 30.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 60,56 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 32,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an CoreWeave-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 11.08.2026 äusserte sich CoreWeave zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,73 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CoreWeave in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 551,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.58 Mrd. USD im Vergleich zu 395.37 Mio. USD im Vorjahresquartal.
Voraussichtlich am 16.11.2026 dürfte CoreWeave Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Experten gehen davon aus, dass CoreWeave im Jahr 2026 -4,006 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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