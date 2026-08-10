CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087
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10.08.2026 20:27:13
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend mit Abschlägen
Die Aktie von CoreWeave gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von CoreWeave gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 89,24 USD abwärts.
Die CoreWeave-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr mit Abschlägen von 1,6 Prozent bei 89,24 USD. Die CoreWeave-Aktie sank bis auf 89,02 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 92,09 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 3'217'780 CoreWeave-Aktien umgesetzt.
Am 11.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,17 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 71,64 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 30.07.2026 auf bis zu 60,56 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 32,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. CoreWeave liess sich am 07.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,39 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,28 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat CoreWeave 2.08 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1.001,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 188.68 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.08.2026 erfolgen. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von CoreWeave rechnen Experten am 17.08.2027.
Laut Analysten dürfte CoreWeave im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -3,980 USD einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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