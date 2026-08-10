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10.08.2026 16:29:00

CoreWeave Aktie News: CoreWeave zieht am Nachmittag an

CoreWeave Aktie News: CoreWeave zieht am Nachmittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Zuletzt wies die CoreWeave-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 92,07 USD nach oben.

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Die CoreWeave-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 92,07 USD. Zwischenzeitlich stieg die CoreWeave-Aktie sogar auf 93,95 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 92,09 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'431'387 CoreWeave-Aktien.

Bei 153,17 USD erreichte der Titel am 11.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CoreWeave-Aktie somit 39,89 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 60,56 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (30.07.2026). Der derzeitige Kurs der CoreWeave-Aktie liegt somit 52,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem CoreWeave seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 07.05.2026 äusserte sich CoreWeave zu den Kennzahlen des am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,39 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CoreWeave ein EPS von -0,28 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat CoreWeave im vergangenen Quartal 2.08 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1.001,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CoreWeave 188.68 Mio. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte CoreWeave am 11.08.2026 präsentieren. Die Q2 2027-Finanzergebnisse könnte CoreWeave möglicherweise am 17.08.2027 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass CoreWeave 2026 einen Verlust in Höhe von -3,980 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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