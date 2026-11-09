CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend mit Aufschlag

Die Aktionäre schickten das Papier von CoreWeave nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 4,6 Prozent auf 48,53 USD. Bei 50,08 USD markierte die CoreWeave-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 46,23 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6'991'554 CoreWeave-Aktien.

Am 07.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 138,24 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 184,85 Prozent. Am 06.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,59 USD. Derzeit notiert die CoreWeave-Aktie damit 19,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten CoreWeave-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 11.08.2026 hat CoreWeave die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,14 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 551,29 Prozent auf 2.58 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 395.37 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte CoreWeave am 10.11.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der CoreWeave-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 16.11.2027.

In der CoreWeave-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -4,132 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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