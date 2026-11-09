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09.11.2026 16:29:00
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag im Aufwind
Die Aktie von CoreWeave gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das CoreWeave-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 4,8 Prozent auf 48,64 USD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von CoreWeave zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,8 Prozent auf 48,64 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die CoreWeave-Aktie bei 49,42 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,23 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 3'429'137 CoreWeave-Aktien den Besitzer.
Bei 138,24 USD erreichte der Titel am 07.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 184,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.11.2026 bei 40,59 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CoreWeave-Aktie derzeit noch 16,55 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte CoreWeave 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 11.08.2026 äusserte sich CoreWeave zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. CoreWeave hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.58 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 551,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 395.37 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 10.11.2026 terminiert. Am 16.11.2027 wird CoreWeave schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --4,132 USD je CoreWeave-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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