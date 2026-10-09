CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Freitagabend im Aufwind

Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 82,25 USD. Den Tageshöchststand markierte die CoreWeave-Aktie bei 83,44 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,83 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 2'584'707 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,17 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 86,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CoreWeave-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.07.2026 bei 60,56 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an CoreWeave-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. CoreWeave gewährte am 11.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,14 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,73 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CoreWeave im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 551,29 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.58 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 395.37 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 16.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass CoreWeave im Jahr 2026 -4,047 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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