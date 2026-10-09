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09.10.2026 16:29:00

CoreWeave Aktie News: CoreWeave verteidigt Stellung am Freitagnachmittag

CoreWeave Aktie News: CoreWeave verteidigt Stellung am Freitagnachmittag

Die Aktie von CoreWeave hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der CoreWeave-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via NASDAQ bei 81,63 USD.

CoreWeave
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Mit einem Wert von 81,63 USD bewegte sich die CoreWeave-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Bei 83,44 USD erreichte die CoreWeave-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die CoreWeave-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 81,25 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,83 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten CoreWeave-Aktien beläuft sich auf 1'310'799 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 153,17 USD. Dieser Kurs wurde am 11.10.2025 erreicht. 87,64 Prozent Plus fehlen der CoreWeave-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 30.07.2026 Kursverluste bis auf 60,56 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CoreWeave-Aktie 34,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte CoreWeave 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 11.08.2026 lud CoreWeave zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,14 USD gegenüber -0,73 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 551,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 395.37 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.58 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 16.11.2026 terminiert.

In der CoreWeave-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -4,047 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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