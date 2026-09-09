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CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087

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09.09.2026 20:27:13

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend mit Kursverlusten

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Abend mit Kursverlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von CoreWeave. Die Aktionäre schickten das Papier von CoreWeave nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 4,2 Prozent auf 95,63 USD.

CoreWeave
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Die CoreWeave-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,2 Prozent auf 95,63 USD. Die Abwärtsbewegung der CoreWeave-Aktie ging bis auf 95,47 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 100,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 2'574'613 CoreWeave-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,17 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CoreWeave-Aktie derzeit noch 60,17 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.07.2026 bei 60,56 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 36,67 Prozent könnte die CoreWeave-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

CoreWeave-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Am 11.08.2026 lud CoreWeave zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS lag bei -1,14 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,73 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat CoreWeave 2.58 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 551,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 395.37 Mio. USD erwirtschaftet worden.

CoreWeave dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 16.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem CoreWeave-Verlust in Höhe von -4,006 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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