CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087
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09.09.2026 16:29:00
CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CoreWeave. Die CoreWeave-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 99,67 USD.
Die CoreWeave-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 99,67 USD. Das Tagestief markierte die CoreWeave-Aktie bei 98,90 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 100,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 996'082 CoreWeave-Aktien umgesetzt.
Bei 153,17 USD markierte der Titel am 11.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 53,68 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 30.07.2026 auf bis zu 60,56 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 39,24 Prozent würde die CoreWeave-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
CoreWeave-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 11.08.2026 legte CoreWeave die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS lag bei -1,14 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,73 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 551,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.58 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 395.37 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 16.11.2026 erwartet.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -4,006 USD je CoreWeave-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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CoreWeave am 09.09.2026
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