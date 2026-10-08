CoreWeave Aktie News: CoreWeave verliert am Donnerstagabend kräftig

Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 7,3 Prozent im Minus bei 81,95 USD. Die CoreWeave-Aktie gab in der Spitze bis auf 80,65 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 86,79 USD. Der Tagesumsatz der CoreWeave-Aktie belief sich zuletzt auf 6'386'937 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,17 USD) erklomm das Papier am 11.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CoreWeave-Aktie derzeit noch 86,91 Prozent Luft nach oben. Am 30.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 60,56 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 26,10 Prozent würde die CoreWeave-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass CoreWeave-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CoreWeave 0,000 USD aus. Am 11.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,14 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2.58 Mrd. USD gegenüber 395.37 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

CoreWeave wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 16.11.2026 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CoreWeave 2026 einen Verlust in Höhe von -4,047 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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