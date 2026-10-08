CoreWeave Aktie 142894318 / US21873S1087
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
08.10.2026 20:27:13
CoreWeave Aktie News: CoreWeave verliert am Donnerstagabend kräftig
Die Aktie von CoreWeave gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die CoreWeave-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 7,3 Prozent auf 81,95 USD abwärts.
Die CoreWeave-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 7,3 Prozent im Minus bei 81,95 USD. Die CoreWeave-Aktie gab in der Spitze bis auf 80,65 USD nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 86,79 USD. Der Tagesumsatz der CoreWeave-Aktie belief sich zuletzt auf 6'386'937 Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,17 USD) erklomm das Papier am 11.10.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CoreWeave-Aktie derzeit noch 86,91 Prozent Luft nach oben. Am 30.07.2026 gab der Anteilsschein bis auf 60,56 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 26,10 Prozent würde die CoreWeave-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass CoreWeave-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CoreWeave 0,000 USD aus. Am 11.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,14 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2.58 Mrd. USD gegenüber 395.37 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
CoreWeave wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 16.11.2026 vorlegen.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CoreWeave 2026 einen Verlust in Höhe von -4,047 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur CoreWeave-Aktie
Doppelter Dämpfer für KI-Aktien: Meta, AMD und Intel ziehen den Markt nach unten
Anthropic-Deal beflügelt KI-Sektor: Aktien von ASML, AMD & Intel ziehen an
Billionenschwere KI-Investitionen: JPMorgan sieht solides Fundament
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu CoreWeave
|
08.10.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
08.10.26
|CoreWeave Aktie News: CoreWeave verliert am Donnerstagabend kräftig (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Handel in New York: So steht der NASDAQ 100 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
08.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 sackt am Donnerstagmittag ab (finanzen.ch)
|
08.10.26
|CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag mit roter Tendenz (finanzen.ch)
|
08.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Gewinne in New York: NASDAQ 100 verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu CoreWeave
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX stärker -- Asiens Börsen letztlich vorwiegend im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notieren im Plus am letzten Handelstag der Woche. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.