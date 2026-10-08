CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Nachmittag mit roter Tendenz

Die CoreWeave-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 4,5 Prozent auf 84,44 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte CoreWeave-Aktie bei 83,99 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 86,79 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1'738'311 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 153,17 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 81,40 Prozent über dem aktuellen Kurs der CoreWeave-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 60,56 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 28,28 Prozent könnte die CoreWeave-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass CoreWeave-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CoreWeave 0,000 USD aus. CoreWeave liess sich am 11.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CoreWeave ein EPS von -0,73 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 551,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.58 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 395.37 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 16.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -4,047 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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