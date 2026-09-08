CoreWeave Aktie News: CoreWeave springt am Abend an

Um 20:26 Uhr stieg die CoreWeave-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 14,4 Prozent auf 102,22 USD. Die CoreWeave-Aktie legte bis auf 104,59 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 92,97 USD. Der Tagesumsatz der CoreWeave-Aktie belief sich zuletzt auf 8'840'253 Aktien.

Bei einem Wert von 153,17 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2025). Der aktuelle Kurs der CoreWeave-Aktie ist somit 49,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 30.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,56 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CoreWeave-Aktie derzeit noch 40,76 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an CoreWeave-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 11.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,14 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 551,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.58 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 395.37 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte CoreWeave am 16.11.2026 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -4,006 USD je Aktie in den CoreWeave-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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