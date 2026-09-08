CoreWeave Aktie News: CoreWeave zündet am Nachmittag Kursrakete

Um 16:28 Uhr stieg die CoreWeave-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 7,1 Prozent auf 95,72 USD. In der Spitze gewann die CoreWeave-Aktie bis auf 96,54 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 92,97 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2'540'747 CoreWeave-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 153,17 USD erreichte der Titel am 11.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CoreWeave-Aktie 60,02 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.07.2026 bei 60,56 USD. Derzeit notiert die CoreWeave-Aktie damit 58,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 11.08.2026 äusserte sich CoreWeave zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,14 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CoreWeave -0,73 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 2.58 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 395.37 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.11.2026 erfolgen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -4,006 USD je CoreWeave-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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