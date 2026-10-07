CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Mittwochabend im Minus

Die CoreWeave-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 4,1 Prozent auf 87,92 USD ab. Bei 87,58 USD markierte die CoreWeave-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 90,24 USD. Bisher wurden heute 2'867'444 CoreWeave-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,17 USD) erklomm das Papier am 11.10.2025. Derzeit notiert die CoreWeave-Aktie damit 42,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 60,56 USD erreichte der Anteilsschein am 30.07.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CoreWeave-Aktie. Am 11.08.2026 hat CoreWeave die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. CoreWeave vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -1,14 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,73 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 2.58 Mrd. USD gegenüber 395.37 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 16.11.2026 veröffentlicht.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem CoreWeave-Verlust in Höhe von -4,047 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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