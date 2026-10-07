CoreWeave Aktie News: CoreWeave verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die CoreWeave-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 89,20 USD. Das bisherige Tagestief markierte CoreWeave-Aktie bei 88,52 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 90,24 USD. Der Tagesumsatz der CoreWeave-Aktie belief sich zuletzt auf 1'190'708 Aktien.

Bei 153,17 USD erreichte der Titel am 11.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 71,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.07.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 60,56 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 32,11 Prozent könnte die CoreWeave-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten CoreWeave-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 11.08.2026 hat CoreWeave in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. CoreWeave hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,73 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat CoreWeave im vergangenen Quartal 2.58 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 551,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CoreWeave 395.37 Mio. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 16.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -4,047 USD je CoreWeave-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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