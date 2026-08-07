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07.08.2026 20:27:13

CoreWeave Aktie News: CoreWeave haussiert am Abend

CoreWeave Aktie News: CoreWeave haussiert am Abend

Die Aktie von CoreWeave gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von CoreWeave legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 5,1 Prozent auf 89,65 USD.

CoreWeave
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Das Papier von CoreWeave konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 5,1 Prozent auf 89,65 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die CoreWeave-Aktie bei 90,69 USD. Bei 89,23 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'158'858 CoreWeave-Aktien.

Bei 153,17 USD erreichte der Titel am 11.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CoreWeave-Aktie somit 41,47 Prozent niedriger. Am 30.07.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 60,56 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 32,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für CoreWeave-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CoreWeave am 07.05.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,39 USD gegenüber -0,28 USD im Vorjahresquartal verkündet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1.001,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.08 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 188.68 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von CoreWeave wird am 11.08.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.08.2027 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem CoreWeave-Verlust in Höhe von -3,958 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com
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