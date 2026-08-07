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07.08.2026 16:29:00

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Freitagnachmittag höher

CoreWeave Aktie News: CoreWeave am Freitagnachmittag höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von CoreWeave. Zuletzt ging es für das CoreWeave-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 86,00 USD.

CoreWeave
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Im NASDAQ-Handel gewannen die CoreWeave-Papiere um 16:28 Uhr 0,8 Prozent. Die CoreWeave-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 90,69 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 89,23 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'607'853 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 153,17 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 78,10 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.07.2026 bei 60,56 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CoreWeave-Aktie.

CoreWeave-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte CoreWeave am 07.05.2026. CoreWeave hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,39 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,28 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CoreWeave in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1.001,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.08 Mrd. USD im Vergleich zu 188.68 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.08.2026 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 17.08.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem CoreWeave-Verlust in Höhe von -3,958 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
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