CoreWeave Aktie News: CoreWeave gewinnt am Abend

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 4,9 Prozent auf 45,80 USD zu. Die CoreWeave-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,70 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 46,51 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 12'733'940 CoreWeave-Aktien.

Am 07.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 138,24 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 201,83 Prozent. Bei 40,59 USD erreichte der Anteilsschein am 05.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,38 Prozent könnte die CoreWeave-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem CoreWeave seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 11.08.2026 hat CoreWeave die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. CoreWeave hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -1,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,73 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 2.58 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 395.37 Mio. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte CoreWeave am 10.11.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von CoreWeave rechnen Experten am 16.11.2027.

Laut Analysten dürfte CoreWeave im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -4,135 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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