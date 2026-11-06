CoreWeave Aktie News: CoreWeave springt am Nachmittag an

Um 16:28 Uhr sprang die CoreWeave-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 5,5 Prozent auf 46,04 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die CoreWeave-Aktie bei 47,70 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,51 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 5'535'736 CoreWeave-Aktien umgesetzt.

Am 07.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 138,24 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CoreWeave-Aktie 200,26 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,59 USD. Dieser Wert wurde am 05.11.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 11,84 Prozent könnte die CoreWeave-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 11.08.2026 legte CoreWeave die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,73 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2.58 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 395.37 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte CoreWeave am 10.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 16.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von CoreWeave.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -4,135 USD je CoreWeave-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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